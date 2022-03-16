Сотни беженцев прибыли в Большую синагогу в Киеве накануне Пурима

В синагоге евреи будут читать рассказ о великом чуде, совершенном в Шушан ха-Бира, надеясь на таковое для себя. «Мы чувствуем себя так, как будто находимся накануне Пурима тех дней», — сказал раввин.

Сотни беженцев из зон боевых действий прибыли прошлой ночью в Большую хоральную синагогу в Киеве накануне Пурима, где они также пробудут сегодня вечером.

Этих беженцы, приехавших из многих разбомбленных городов, переправил в украинскую столицу раввин Моше Асман.

Беженцы будут участвовать сегодня вечером и завтра в чтении Книги Есфирь, в которой, как известно, нуждающиеся евреи были спасены чудесным образом.

«Я приехал в Киев после поездки по разным городам Украины. Именно перед Пуримом в синагогу пришло от 150 до 200 евреев из разбомбленных городов», — сказал раввин.

Из-за введенного в Киеве комендантского часа многие беженцы останутся спать в синагоге. Раввин Асман сказал, что он передвигается по дорогам без страха и спасает жизни. «У меня нет времени бояться или опасаться. Я передвигаюсь по дорогам со священной миссией спасения жизней», — заявил раввин Украины Моше Асман.

Курсор ранее писал, что Лапид и премьер-министр Румынии завершили встречу по ситуации в Украине.

Курсор также сообщал, что, выступая в воскресенье утром на телевидении, главный ашкеназский раввин Израиля, раввин Давид Лау, настаивал на том, что любой беженец, которому некуда идти, должен быть принят в Израиле в качестве временного гостя.