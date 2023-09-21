Сотни отелей в Израиле снижают цены для отдыхающих - названа причина

При бронировании номеров можно сэкономить приличную сумму.

Объединение отелей Израиля объявило, что из-за технических проблем с сайтом для бронирования номеров акция, предлагающая не менее 20 процентов скидку при каждом заказе номера в одной из 212 гостиниц по всей стране, будет продлена до конца недели.

Об этом пишет "Детали".

Как отмечено в сообщении, высокий спрос стал причиной возникновения технических неполадок: за последние 48 часов было оформлено 23 тысячи заказов, по данным Объединения отелей.

Акция, организованная Объединением отелей Израиля, началась 19 сентября в 12:00 и планировалась закончиться 21 сентября в 12:00. В рамках акции участвуют 212 отелей различных категорий, предлагая скидку не менее 20 процентов на бронирование номеров на следующий год, независимо от количества гостей, типа номера или условий питания.

Однако некоторые СМИ сообщают, что проверка выявила повышение цен в некоторых отелях. Это привело к тому, что стоимость отдыха со скидкой оказалась выше, чем год назад.

Несмотря на технические проблемы, акция вызвала огромный интерес, и сайт для бронирования номеров не смог справиться с большим количеством посетителей. В связи с этим Объединение отелей Израиля решило продлить акцию до конца субботы, 23 сентября, чтобы предоставить возможность всем желающим забронировать номер.

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