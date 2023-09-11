Сотни тысяч израильтян лишились возможности купить собственное жилье

Эксперты рассказали, сколько семей могут позволить себе приобрести квартиру.

На данный момент около двух третей израильских семей, даже в случае взятия ипотечного кредита на 30 лет, не могут позволить себе приобрести квартиру средней цены. Из-за повышения процентных ставок в прошлом году, покупка недвижимости стала недостижимой роскошью для примерно 225 тысяч домохозяйств.

Об этом пишет "НЭП".

Представитель «Тенденции в приобретении жилья» Дорон Саяг отметил, что все большему количеству израильтян становится сложно позволить себе собственное жилье. Из-за ограниченной доступности покупки жилья, 8% всех домохозяйств страны, что составляет 225 тысяч израильских семей, вынуждены были отказаться от своей мечты о собственной квартире.

На данный момент лишь 37% израильских семей могут позволить себе квартиру по средней цене, по сравнению с почти 46% в первом квартале 2022 года, согласно исследованию, проведенному Саягом совместно с доктором Ларисой Флейшман из Управления главного государственного статистика.

Повышение процентных ставок и рост средних цен на квартиры в прошлом году, при незначительном повышении доходов израильцев, привели к ощутимому росту затрат на ипотечные кредиты.

Согласно расчетам Саяга, ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на среднюю по цене квартиру составлял 5335 шекелей в первом квартале 2022 года. Однако во втором квартале текущего года он вырос на 24% до 6623 шекелей. Это произошло из-за повышения цен на недвижимость и роста процентных ставок по кредитам.

Удорожание ипотечных кредитов оказало наибольшее влияние на сокращение объема сделок на рынке недвижимости. Множество семей вынуждены отложить свои планы покупки жилья из-за финансовых трудностей.

Ранее исследование показало, насколько квартиры в Израиле дороже, чем в Европе.