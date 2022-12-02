Сотни тысяч шекелей выкупа: в Гуш-Дане был похищен 16-летний подросток

В Гуш-Дане похитители выкрали подростка и потребовали за его возвращение сотни тысяч шекелей. В результате операции ЯМАМа его удалось освободить.

16-летнего подростка похитили и удерживали на складе в Джальджулии. Похитители потребовали у семьи выкуп в сотни тысяч шекелей за его освобождение.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

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Подросток — житель Афулы, его похитили в Гуш-Дане вчера утром. Сейчас молодой человек освобожден.

В ходе спецоперации ЯМАМа он был обнаружен спустя сутки. На территории склада, где он удерживался, были задержаны 8 подозреваемых.

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