Палестинцы обстреляли автобус на севере от Иерусалима: появились фото

ЦАХАЛ проводит патрулирование нескольких районов в связи с нападением палестинцев на автобус на шоссе 60 к северу от Иерусалима.

В ночь на пятницу, 2 декабря, арабы напали на пассажирский автобус, обстреляв его из огнестрельного оружия на шоссе номер 60 у поселения Офра, севернее Иерусалима.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в 01:39.

ЦАХАЛ сразу организовал патрулирование близлежащих районов и розыск виновных в нападении, но пока о задержаниях не сообщают.

В результате нападения никто из пассажиров не пострадал, нанесен только материальный ущерб.

Палестинские СМИ опубликовали фото с места нападения.

تغطية صحفية: «حافلة المستوطنين التي استهدفت بالرصاص قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله». pic.twitter.com/q71B2B78Nm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 1, 2022

Кроме того, в ЦАХАЛе сообщили о нападении на джип ЦАХАЛа на шоссе 436, в районе Гиват-Зеэва, севернее Иерусалима. Террорист бросил в авто коктейль Молотова, но бойцы подразделения 636 ЦАХАЛа открыли ответный огонь и ранили нападавшего в ногу. Среди военных ЦАХАЛа никто не пострадал.

В Гуш-Эционе также произошло нападение на автобус недалеко от Т-образного перекрестка. В результате разбито лобовое стекло автобуса, а один человек получил от разбитого стекла легкие травмы.

مصادر عبرية:» إصابة مستوطن بعد رشق حافلته بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم». pic.twitter.com/WePDs8f314 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2022

Ранее Курсор писал, что в Бейт-Шемеше женщина получила травму, выпав из автобуса.

Также мы информировали, что двух подростков подозревают в нападении на водителя автобуса в Реховоте.