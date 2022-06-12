Сотрудник службы безопасности: В Турции существует реальная опасность для израильтян

Анонимный сотрудник службы безопасности Израиля сообщил о том, что в Турции действует несколько иранских террористических ячеек, целью которых могут стать израильтяне.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Израиля призвал израильтян не посещать Турцию и призвал израильских граждан, находящихся в настоящее время в стране, немедленно вернуться домой.

Чиновник, имя которого не упоминается в отчете, сказал, что в настоящее время в Турции действует несколько иранских террористических ячеек, планирующих похищать или убивать израильских посетителей.

«Все израильтяне должны покинуть Турцию и вернуться в Израиль», — сказал чиновник.

«Существует явная и реальная опасность для жизни израильтян в Турции».

Служба безопасности Израиля рассматривает возможность введения запрета на поездки в Турцию из-за повышенной угрозы безопасности, добавил чиновник.

Курсор ранее писал, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.

Также сообщалось, что Таиланд находится в состоянии повышенной готовности из-за потенциальных иранских шпионов. Тайская полиция находится в состоянии повышенной готовности в связи с потенциальным присутствием иранских шпионов в стране, поскольку Израиль предупреждает, что Тегеран может преследовать их граждан за границей в рамках заговора мести.