Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции

На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.

Службы безопасности Израиля предотвратили попытку нападения иранских спецслужб на израильских граждан в Турции.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

«Представители израильских служб безопасности проинформировали своих коллег в Турции о предстоящем теракте и попросили их превентивно предотвратить его», — написали администраторы канала.

Кроме того, на канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ сообщили, что Управление по нацбезопасности Израиля повысил уровень террористической опасности в Турции до 3-го из 4-х.

«Израильтянам следует воздержаться от посещения Турции», — сказано в сообщении.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что стало известно, как Турция может «помешать» Украине получить греческие БМП-1.

Кроме того, Курсор писал, что Таиланд находится в состоянии повышенной готовности из-за потенциальных иранских шпионов. Тайская полиция находится в состоянии повышенной готовности в связи с потенциальным присутствием иранских шпионов в стране, поскольку Израиль предупреждает, что Тегеран может преследовать их граждан за границей в рамках заговора мести.

Еще напомним, что Эрдоган заявил, что не позволит странам, поддерживающим терроризм, вступить в НАТО.