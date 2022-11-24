Сотруднику Таасия авирит вынесли приговор за кражу запчастей от самолета

Сотрудника концерна авиационной промышленности «Таасия авирит» еще в сентябре текущего года задержали по подозрению в похищении запчастей от реактивного двигателя самолетов. Сегодня, 24 ноября, стало известно, что суд вынес по его делу приговор.

Об этом сообщает Israeldefense.

Мужчина был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, испытательному сроку и штрафу в размере 30 тысяч шекелей. Его осудили в рамках соглашения о признании вины в злоупотреблении доверием и кражи совершенной государственным служащим.

Известно, что обвиняемый обратился в компанию и представился дилером, предложив продавать лопасти для реактивных двигателей. Но мужчина вызвал подозрение у сотрудника компании, поэтому тот сообщил об инциденте в концерн «Таасия авирит». После проверки данных выяснилось, что это их работник, но он не имеет никакого отношения к продажам.

Расследованием занялась полиция под прикрытием. Один из сотрудников представился торговцем и начал интересоваться покупкой запчастей от самолета. Подозреваемый договорился с ним о первой сделке, в частности о продаже 20 лопастей для реактивных двигателей.

При случае, он проник на склад компании и украл оттуда запчасти на сумму почти миллион шекелей. Когда он принес их «покупателю», то был задержан полицией.

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