Минздрав прокомментировал чрезвычайный инцидент с прививками в Холоне

До завершения расследования министерство здравоохранения дало указание разделить вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы.

Минздрав отреагировал на выявленный 17 ноября факт при проведении плановых прививок в школе Кугель в Холоне.

О принятых мерах сообщила пресс-секретарь минздрава Шира Соломон.

Как только об инциденте стало известно, минздрав начал расследование. Региональное бюро здравоохранения проинформировало директора школы, с родителями ведутся переговоры.

Также после инцидента и до завершения расследования министерство здравоохранения дало указание разделить вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы и сделать их в разное время.

Компания PMI проинформировала минздрав в воскресенье вечером, 20 ноября, что после плановых прививок от дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы, которые были проведены в четверг, в школе, количество вакцинированных учащихся и количество фактически введенных вакцин различается.

В понедельник, 21 ноября, PMI направила в минздрав отчет о чрезвычайном инциденте, согласно которому один ребенок получил две вакцины одного типа вместо двух разных вакцин. Выясненные обстоятельства показывают, что виной стал человеческий фактор.

Минздрав провел беседу с руководством PMI и начал подробное расследование. Кроме того, были дополнительно проинструктированы все вакцинирующие в школах, что до окончания расследования прививки необходимо делать в разное время.

В среду состоялась беседа между районным управлением здравоохранения и директором школы, а также проводятся беседы с детьми, которые, по версии предварительного следствия, могут быть причастны, к происшествию.

Министерство здравоохранения проинформировало минобразования о ситуации и работает с ним в сотрудничестве.

Ранее Курсор писал, что в Холоне ребенок случайно получил две вакцины одного типа.