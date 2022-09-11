Советника Офера Эйни арестовали за «оригинальный» способ борьбы с конкурентами

Дело в том, что он решил странным образом обхитрить и парализовать предвыборную кампанию конкурента своего босса, а именно нынешнего председателя Конфедерации профсоюзов Арнона Бар-Давида. Из штаба Эйни сотням тысяч членов профсоюза были отправлены ложные СМС-сообщения о том, что с них взыскан долг и деньги благополучно пришли на счет.

Об этом пишут «Новости Израиля».

Эти сообщения вызвали панику среди членов «Гистадрута», и все они начали немедленно звонить по приложенному к тексту номеру телефона. Примечательно, что это был номер телефона штаба Арнона Бар-Давида. В письмах же было сказано следующее: «Дорогой плательщик, выше распоряжение об уплате долга успешно зарегистрировано. Если вы не платили, позвоните по телефону….».

В итоге это так и не помогло в борьбе с конкурентами Оферу Эйни: в мае он проиграл выборы со счетом 42% против 78% голосов. Но «креативом» политтехнолога заинтересовались в отделении полиции по борьбе с мошенничеством «Лахав 433». Последние несколько месяцев за ним следили, и сегодня его наконец-то задержали и допросили с предупреждением по подозрению в домогательствах при помощи телефона, посылке ложных сообщений и создании помех избирательному процессу.

Ранее «Курсор» писал о том, что «Ликуд» завершил разработку так называемой «стратегии победы» на предстоящих выборах, намеченных на 1 ноября.