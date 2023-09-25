Спикер парламента Канады сделал заявление по поводу чествования воевавшего за нацистов

Еврейские правозащитники уже отреагировали на ответ Энтони Роты.

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент страны украинца Ярослава Гунько, который служил в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.

Об этом информирует портал Детали. Сообщается, что Рота заявил, что сожалеет о своем решении сделать это.

«Я хочу принести глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия», - заявил спикер.

Ранее несколько еврейских правозащитных организаций осудили членов парламента Канады за то, что они аплодировали стоя человеку, сражавшемуся на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны.

В ответ на заявление Роты правозащитники отметили, что ценят принесенные извинения, которые были необходимы, "чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова".

Как сообщал Курсор, инцидент произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в минувшую пятницу. В ходе визита депутаты приветствовали 98-летнего Ярослава Гунько в Палате общин. Гунько пригласил спикер Энтони Рота, который представил его как «героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию».

В своем заявлении Центр друзей Симона Визенталя заявил, что глубоко обеспокоен приглашением Гунько в канадский парламент, добавив, что он «еще больше возмущен тем, что парламентарии в Палате общин аплодировали стоя бывшему солдату".

В Центре также считают, что теперь каждому пережившему Холокост и ветерану Второй мировой войны, сражавшемуся с нацистами, "необходимо принести извинения, и необходимо дать объяснение тому, как этот человек вошел в священные залы канадского парламента и получил признание от спикера палаты представителей".

Ранее Курсор сообщал, что в Киеве передумали называть улицу именем пособника нацистов после обращения посла Израиля.