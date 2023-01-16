Спустя 12 дней задержан подозреваемый в убийстве Уди Стерна в Цфате

Полиция арестовала Билала Сару, подозреваемого в убийстве Уди Штерна, которое произошло около двух недель назад в Цфате.

Об этом сообщает 12-й канал.

Преступник скрывался в сарае в деревне Рама в Нижней Галилее. Сара доставят ​​завтра утром в мировой суд Кирьят-Шмоны для слушания по запросу полиции о продлении срока его ареста.

Арест произошел после того, как в течение 12 дней сотрудники полиции Северного округа проводили обширные поиски подозреваемого. Поиски включали в себя интенсивные исследования с использованием передовых технических средств. Многие полицейские силы обыскивали разные места, пока он не был обнаружен внутри сарая.

Известною, что примерно две недели назад правоохранители нашли тело покойного Штерна, которого перед смертью били железным прутом по голове. Тело было обнаружено полицией, сотрудники которой взломали дверь его дома и нашли его мертвым со следами насилия на теле.

Тело отправили на вскрытие в Институт судебной медицины в Абу-Кабире. Полицейское расследование указывает, что у него, по-видимому, был спор с группой молодых жителей города, из-за каких-то финансовых вопросов.

Недавно в Цфате арестовали трех подозреваемых, и полиция выпустила необычное уведомление, в котором она просила общественности помочь в розыске четвертого подозреваемого, который исчез и был пойман сегодня вечером. По словам одного из подозреваемых в его расследовании, Стерн держал в руке нож, и в ответ Сара ударила его железным прутом.

«Курсор» сообщал, что террористы обстреляли дом в Самарии.