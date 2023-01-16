Террористы обстреляли дом в Самарии

Сегодня вечером, 16 января, террористы открыли огонь по дому в поселке Шакед на севере Самарии. Пострадавших в результате нападения нет, но повреждено окно дома.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Председатель Регионального совета Самарии Йосси Даган призвал правительство резко отреагировать на стрельбу и продолжающиеся террористические акты со стороны палестинских арабов.

«Мы не будем ждать жертв. Это правительство должно приказать ЦАХАЛу резко отреагировать. Вернуть барьеры. Уничтожить террористическую инфраструктуру кровавой палестинской администрации повсюду. Террористы проверяют новое правительство, и правительство должно показать, что владелец дома сумасшедший, и отреагировать таким образом, чтобы раз и навсегда остановить смелость и дерзость врага», — сказал Даган.

«Курсор» сообщал, что ШАБАК арестовал итальянца за перевод денег палестинским террористам.