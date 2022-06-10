Спутниковые снимки показали поврежденный аэропорт Дамаска после атаки, приписываемой Израилю

Обе взлетно-посадочные полосы в сирийской столице пострадали из-за трех предрассветных авиаударов, показывают спутниковые снимки. Израиль обвинил Иран в использовании гражданских самолетов для переброски оружия «Хизбалле».

В пятницу израильская спутниковая разведывательная компания опубликовала изображения, на которых видны повреждения взлетно-посадочных полос международного аэропорта Дамаска после предрассветного авиаудара, приписываемого Израилю.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что израильские самолеты нанесли удары по целям к югу от Дамаска около 4:20 утра в пятницу, ранив одного человека и причинив материальный ущерб. Спустя несколько часов министерство транспорта страны объявило, что приостановит входящие и исходящие рейсы в аэропорту, сославшись на технические сбои.

צילומי לווין של חברת Imagesat מציגים את הנזקים שנגרמו הלילה לשדה התעופה הבינלאומי של דמשק בתקיפה המיוחסת לישראל: מספר פגיעות במסלולי הנחיתה, גם המסלולים הסמוכים לבסיס הצבאי וגם לשדה האזרחי.

לאחר התקיפה, הבוקר הופסקו הטיסות בשדה התעופה למשך 48 שעות, עד לתיקון הנזקים@GLZRadio pic.twitter.com/RDygR2yU4r — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 10, 2022

ImageSat International (ISI) заявила, что удары «полностью вывели из строя» обе взлетно-посадочные полосы аэропорта. В каждую взлетно-посадочную полосу ударили три раза.

Израиль неоднократно обвинял Иран в контрабанде оружия и ракетных систем из Тегерана его ливанскому террористическому прокси «Хизбалле» с использованием гражданских рейсов через Сирию.

В прошлом месяце представитель Армии обороны Израиля, говорящий на арабском языке, заявил, что за такими операциями стоит зять убитого командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Напомним, что Армия обороны Израиля в четверг задержала мужчину, перебравшегося в Израиль из Сирии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.