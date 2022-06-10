Спутниковые снимки показали поврежденный аэропорт Дамаска после атаки, приписываемой Израилю

В пятницу израильская спутниковая разведывательная компания опубликовала изображения, на которых видны повреждения взлетно-посадочных полос международного аэропорта Дамаска после предрассветного авиаудара, приписываемого Израилю.
Государственные СМИ Сирии сообщили, что израильские самолеты нанесли удары по целям к югу от Дамаска около 4:20 утра в пятницу, ранив одного человека и причинив материальный ущерб. Спустя несколько часов министерство транспорта страны объявило, что приостановит входящие и исходящие рейсы в аэропорту, сославшись на технические сбои.
ImageSat International (ISI) заявила, что удары «полностью вывели из строя» обе взлетно-посадочные полосы аэропорта. В каждую взлетно-посадочную полосу ударили три раза.
Израиль неоднократно обвинял Иран в контрабанде оружия и ракетных систем из Тегерана его ливанскому террористическому прокси «Хизбалле» с использованием гражданских рейсов через Сирию.
В прошлом месяце представитель Армии обороны Израиля, говорящий на арабском языке, заявил, что за такими операциями стоит зять убитого командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Напомним, что Армия обороны Израиля в четверг задержала мужчину, перебравшегося в Израиль из Сирии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.