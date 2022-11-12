Сравнение цен: какой из супермаркетов Израиля самый экономичный

Министерство экономики и ЦСБ, основываясь на данных Совета потребителей и сайта pricez.co.il, опубликовало статистику, сравнив цены на базовые продукты в различных супермаркетах Израиля.

Об этом сообщает издание Ice.

Известно, что в прошлом месяце средняя стоимость продуктовой корзины в стране составила 976 шекелей, что на 19 шекелей больше, чем в сентябре. А разница ее стоимость в самом «дорогом» и самом «дешевом» супермаркете составила 36% (311 шекелей).

Согласно данным, самым экономичным является онлайн-магазин сети «Рами Леви», там базовую корзину продуктов в среднем можно приобрести за 860 шекелей. А вот стандартные закупки в сети «Супер Йуда» обойдутся потребителю в 1171 шекель, что является самым высоким показателем в результате проверки.

На втором месте по «экономичности» находится сеть «Рами Леви» (875 шекелей). Эксперты брали отдельно цены в онлайн-магазинах и офлайновых супермаркетах тех же сетей, потому что зачастую стоимость продуктов отличается.

Третье место в списке заняла сеть «Йохананов» — 909 шекелей, далее идет «Шуферсаль онлайн» — 910 шекелей и сеть «Виктори» — 918 шекелей.

В базовую продуктовую корзину входит 68 товаров, которые пользуются самым большим спросом у израильтян и траты на них составляют значительную долю их средних расходов. Это фрукты, овощи, хлеб, мясо, рыба, бакалея, а также гигиенические товары и бытовая химия.

«Курсор» писал ранее, что некоторые израильские поставщики объявили о планах повышения цен на свою продукцию.