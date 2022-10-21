В Израиле дорожают продукты

Во время праздников в прошлом месяце некоторые израильские поставщики объявили о планах повышения цен на свою продукцию, при этом источники полагают, что это повышение цен произойдет в ноябре, когда общественное обсуждение будет сосредоточено на результатах выборов, сообщает Globes.

Международный продовольственный гигант Unilever заявил, что в начале следующего месяца поднимет цены для торговых сетей на 20%. Сюда входят хлопья, злаковые батончики, соусы, порошки для супов, шоколадные батончики и туалетно-косметические принадлежности, такие как шампуни, лосьоны для тела и другие продукты.

В последние недели Diplomat, который импортирует тунец Starkist, подгузники Pampers и продукцию Gillette и Heinz, также объявил о планах повышения цен, а производитель чистящих средств Sano заявил, что бумажные изделия подорожают на 30%.

Молочная компания Тара объявила в прошлом месяце, что после праздников поднимет цены на молочные продукты, не находящиеся под контролем правительства, на 4,9%.

По словам экспертов, ожидается волна роста цен, несмотря на то, что значительная часть затрат поставщиков, особенно на доставку и сырье, в последнее время значительно снизилась из-за ожидаемой глобальной рецессии. Эти два фактора — доставка и сырье — сказывались на финансовых результатах поставщиков с начала пандемии Covid, что привело к росту цен.

Аналитик розничной торговли IBI Шира Ачиаз сказала: «Значительная часть роста цен, который мы скоро увидим, связана с тем, что поставщики отложили такое же повышение в начале этого года. Кроме того, много раз, когда есть долгосрочные тенденции увеличения затрат на них, они откладываются до окончания праздников».

Финансовые результаты основных поставщиков Израиля в первой половине 2022 года показали, что они покрыли значительную часть дополнительных расходов, добавленных за этот период. Производители и импортеры продуктов питания и туалетно-косметических товаров до сих пор воздерживались от перекладывания ущерба их прибыльности на потребителя, по-видимому, из-за боязни потребительских протестов, которые будут сопровождать такой шаг.

Как сообщал Курсор, стоимость товаров в сети «Рами Леви ба-шхуна» за последний год поднялись на 7%. Аналитики проверили цены на продукты за три дня до Суккота (6 октября) и за аналогичный период прошлого года (17 сентября).

Израильский импортер анонсировал повышение цен на ряд товаров: что подорожает. Как и ожидали официальные представители продовольственных сетей, все больше компаний после праздников начинают увеличивать стоимость продукции.

Еще мы писали, что к следующему месяцу в Израиле могут поднять цены еще многие поставщики продовольствия, и повышения вступят в силу после праздников.