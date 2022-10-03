Средняя зарплата израильтян выросла: кто зарабатывает больше всего

Несмотря на повышение средней заработной платы, по сравнению с 2021 годом, покупательная способность израильтян снизилась.

Согласно данным Центрального статистического бюро, опубликованным сегодня, 3 октября, за июль текущего года, средняя заработная плата израильтян увеличилась на 3,4%, но темпы роста потребительских цен остаются высокими.

Об этом сообщает издание Finance.walla.

Средняя зарплата за июль 2022 года составила 12 113 шекелей, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество рабочих мест составило 4,009 миллиона, что на 5,4% больше, чем в июле 2021 года (3,805 миллиона), и на 0,5 процента больше, чем в июне 2022 года (3,988 миллиона).

Самыми высокими зарплаты остаются в сфере хайтека, там работники в среднем получают 26 965 шекелей. На втором месте — сфера финансовых услуг и услуг страхования (20 326 шекелей) и тройку лидеров замыкает сфера электроснабжения, водоснабжения, канализационные услуги и услуги по очистке воды, уборка мусора (19 442 шекеля).

Самые низкие зарплаты выплачивают сотрудникам гостиничного и ресторанного бизнеса — 5745 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.