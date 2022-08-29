Охранникам в Израиле повысят зарплату: сколько будут получать работники

Согласно приказу, минимальная заработная плата охранников будет превышать минимальную зарплату в экономике на 10-60%.

С сентября 2022 года в Израиле повысят заработную плату работникам сферы безопасности. Через три дня в силу вступит соответствующий приказ.

Об этом сообщает davar1.

Согласно приказу, минимальная зарплата охранников в Израиле будет на 10-60% превышать минимальную зарплату в экономике. Работники сферы безопасности с сентября будут получать от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты будут зависеть от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.

В будущем прогнозируется, что зарплата охранников будет увеличиваться по мере повышения общей минимальной зарплаты в стране.

Председатель «Гистадрута» Арнон Бар-Давид отметил, что это хорошая новость для людей, работающих в этой отрасли и он будет способствовать тому, чтобы улучшить права и условия найма для каждого работника.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным Центрального статистического бюро, в Израиле среднемесячная зарплата резко упала. Если в марте она составляла 12 688 шекелей, то в апреле была 12 026 шекелей, а еще через месяц снизилась до 11 753 шекелей.

Еще мы писали, что министерство образования представило план повышения заработной платы учителей и решения кадрового кризиса с целью обеспечения своевременного открытия школ после летних каникул.