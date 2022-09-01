США и Израиль готовят новое оружие для противостояния Ирану

Речь идет о беспилотных катерах, которые будут способны развить скорость до 145 км/ч, и это будет далеко не единственным их преимуществом.

Беспилотные катера, развивающие скорость 145 км/ч, уже используют для выполнения оперативных заданий совместно с беспилотными летательными аппаратами. Только теперь Соединенные Штаты хотят расширить применение новой техники в борьбе с иранской угрозой, действуя вместе с союзниками — Израилем и Саудовской Аравией.

Об этом пишут «Вести».

Стоит отметить, что разработкой военных роботов нового поколения занялись в США давно, а оперативное применение новых плавсредств началось около шести месяцев тому назад. В планах к лету 2023 года на боевое дежурство запустить до 100 единиц новой беспилотной техники, которая будет развернута на оживленных морских маршрутах — от Суэцкого канала до Африканского рога и далее — до Персидского залива и побережья Ирана.

Это будет несколько типов беспилотных катеров, которые будут оснащены съемочной аппаратурой и передающими устройствами, обеспечивающими получение развединформации в режиме реального времени. Внешне одни будут похожи на обычную моторную лодку, но при этом будут иметь уникальную скорость — до 78 узлов (145 км/ч). Другие будут напоминать одномачтовую яхту, а их «парусом» будет солнечная батарея, позволяющая сохранять автономность до полугода.

Ранее «Курсор» писал о том, что США передали Украине оружие для деоккупации юга.