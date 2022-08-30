США уже передали Украине оружие для деоккупации юга – СМИ

В Белом доме говорят, что Киев делал конкретные запросы на высокотехнологичное вооружение у Пентагона и получил большую часть из заявленных позиций.

Соединенные Штаты Америки выполнили большинство из запросов Украины по поставкам высокотехнологичного вооружения для контрнаступления на юге страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена

По его словам, Белый дом помогал украинским военным готовиться к продолжающемуся контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

Как сказал чиновник, США выполнили большинство из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Джавелины.

«Об этих пакетах было известно давно, но в то время не сообщалось, что они были утверждены для снабжения продолжающегося контрнаступления», — говорится в материале.

Также отмчается, что министр обороны США Ллойд Остин и высокопоставленный генерал Марк Милли регулярно общались со своими украинскими коллегами, чтобы определить, какое конкретно оружие необходимо в зависимости от целей Украины на поле боя.

Как сообщал Курсор, Украина продолжает получать военную помощь от многих западных стран. Но есть виды вооружения, которых ВСУ очень не хватает или же они в дефиците. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Украине в борьбе с российскими захватчиками очень бы помогли дополнительные беспилотники, например, Switchblade 600, которые эффективно справляются с техникой противника.

Также ВСУ испытывают большую потребность в ударно-беспилотных комплексах, с помощью которых можно вести разведывательную операцию в условиях радиоэлектронной борьбы и атаковать врага.

Сохраняется еще потребность в танках, было бы хорошо, если бы украинские бойцы начали осваивать западные Abrams и Leopard. Плюс ко всему, не помешали бы самоходные автоматические минометы, которые чрезвычайно важные для пехоты.

«Курсор» писал ранее, что для того, чтобы Украина смогла деоккупировать территории и выгнать российских захватчиков со своей земли, ей нужна соответствующая техника, оружие и авиация. Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, какие самолеты смогли бы помочь ускорить этот процесс.