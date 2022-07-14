США и Израиль хотят сотрудничать в разработке лазерного оружия

США хотя выступить в качестве партнера в проекте «Маген ор», который предназначен для перехвата вражеских ракет, снарядов и БПЛА.

В США выразили желание продвигать американо-израильское оборонное партнерство за счет сотрудничества в области передовых технологий, в частности за счет разработки лазерного оружия.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Отмечается, что «Маген ор» — израильская лазерная система, предназначенная для перехвата вражеских ракет, минометных снарядов и БПЛА. США хотят выступить в качестве партнера в данном проекте, чтобы под защитой было небо Израиля, а в будущем — других партнеров США и Израиля в области безопасности. Журналисты предполагают, что речь может идти об ОАЭ и других странах региона, с которыми еврейское государство нормализовало отношения.

Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию через три года. Первый опытный образец может быть размещен на границе с сектором Газы уже в следующем году.

Система «Маген ор» призвана дополнить или заменить «Железный купол». Основной недостаток последнего — высокая стоимость ракет-перехватчиков, достигающая 50000 долларов США. А новая система будет использовать энергию лазера для перехвата целей, один выстрел будет стоить от нескольких десятков долларов. Верхняя планка стоимости одного перехвата – 2000 долларов.

Еще одним важным преимуществом «Маген Ор» является тот факт, что система перехватывает ракеты сразу после пуска — то есть над сектором Газа и Ливаном, а не в конце траектории ракеты над территорией Израиля.

Отмечается, что США могут помочь в технологическом и финансовом плане. Страна разрабатывает свою систему лазерного перехвата ракет, но в отличие от «Маген Ор», он будет происходить на большой дальности.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле разрабатывают цифровой Железный купол.