В Израиле разрабатывают цифровой Железный купол

Новый глава Национального киберуправления Израиля Габи Портной представил новый проект своего ведомства по созданию «цифрового железного купола» для защиты гражданских веб-сайтов.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Портной, говоря о региональных кибератаках, заявил, что «Иран стал крупным игроком в киберпространстве, наряду с ХАМАС и «Хизбаллой». Мы видим их, мы знаем, как они работают, и мы готовы остановить их».

Портной представил работу своего отдела на конференции Cyber ​​Week, проходившей в Тель-Авивском университете. По словам Портного, «система имеет уникальную структуру для защиты государства. Мы переходим от парадигмы, которая смотрит на нападающего, к парадигме, которая смотрит на гражданский тыл».

Говоря о типах злоумышленников, он сказал: «Список злоумышленников на киберарене расширился и также включает в себя новых злоумышленников, атакующие группы, филиалы стран, преступные организации, отдельных лица и многое другое».

Портной представил новое решение, продвигаемое ведомством: «Нам нужен цифровой «Железный купол» на благо граждан Государства Израиль. «Киберкупол» — наш новый флагманский проект по усилению киберзащиты всей экономики».

«В проекте будут использоваться новые механизмы. В значительной степени Cyber ​​Dome представляет собой новый проактивный подход к прогнозированию и остановке атак, который сочетает в себе технологии больших данных и искусственный интеллект», — заявил он.

Портной также представил расширение инструментов и их внедрение в критические инфраструктуры. В заключение он сказал, что «только благодаря сотрудничеству — между странами, компаниями по киберзащите, академическими кругами, правительством и органами безопасности — мы можем защитить себя в кибервойне».

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