США и Израиль провели совместные учения по противоракетной обороне

Совместные учения США и Израиля по отражению ракетной угрозы прошли в июле текущего года, но данные о них были рассекречены только сейчас.

В боевой лаборатории Israel Test-Bed были проведены совместные учения командования ПВО Израиля, Агентства противоракетной обороны США и организации противоракетной обороны Израиля.

Об этом сообщает издание «Детали».

Страны провели их еще в июле, но данные о них разрешили рассекретить только сейчас. Учения были направлены на защиту еврейского государства от ракетных угроз. В лаборатории ITB есть возможность имитировать работу, как израильских, так и американских ПВО.

Военные во время учений использовали системы ПВО «Стрела», «Праща Давида» и «Железный купол». Американские силы использовали системы Patriot, Aegis и THAAD.

Отметим, что между Иерусалимом и Вашингтоном было подписано соглашение, в соответствии с которым США обязуются помогать Израилю с противоракетной обороной. И в последние годы страны провели несколько ученый, отрабатывая различные маневры и операции.

«Курсор» писал ранее, что в учениях под названием «Восток-2022» примут участие соседи российской федерации, а также Сирия, Индия и Китай. Они должны пройти до 7 сентября на нескольких полигонах на Дальнем Востоке россии и в водах у ее восточного побережья.

Еще мы писали, что Исламская республика провела масштабные военные маневры по применению в боевых операциях беспилотных летательных аппаратов.