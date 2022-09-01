Россия, Китай и другие страны начинают совместные военные учения

В учениях под названием «Восток-2022» примут участие соседи рф*, а также Сирия, Индия и Китай. Они должны пройти до 7 сентября на нескольких полигонах на Дальнем Востоке россии и в водах у ее восточного побережья.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Учения проведут в то время, когда россия воюет против Украины и находится в конфронтации с большинством западных стран. Активная фаза началась утром, 1 сентября, с боевой авиации, учений зенитных подразделений и имитации разминирования в Японском море.
«Экипажам боевой авиации предстоит отработать перехват воздушных целей… и нанесение авиаударов по наземным объектам», – рассказали в Минобороны россии.
В мероприятиях планируют задействовать более 50 тысяч военнослужащих и более 5 тысяч единиц военной техники, среди которой 140 самолетов и 60 кораблей. В последний раз учения проводили в 2018 году.
Ранее мы рассказывали, что рф получила от Ирана первые боевые беспилотники для войны в Украине, но ими в россии оказались недовольны.
Также «Курсор» сообщал, что миссии МАГАТЭ под обстрелами удалось добраться до Запорожской АЭС.
Кроме этого, недавно стало известно о том, сколько солдат потеряла армия рф в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!