США о Бен-Гвире: Отмечать наследие террористической организации – отвратительно

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс осудил мероприятие в память раввина Кахане и участие в нем члена Кнессета Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает Mako.

«Отмечать наследие террористической организации – отвратительно. Мы обеспокоены использованием наследия и риторики Кахане агрессивными ультраправыми активистами. Это причина, по которой организация «Кахана Хай» до сих пор определяется США как террористическая организация», – заявил он.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвира освистали на вечере памяти раввина Кахане.