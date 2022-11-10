Бен-Гвира освистали на вечере памяти раввина Кахане

Итамар Бен-Гвир после встречи президентом Ицхаком Герцогом посетил поминки раввина Меира Кахане, которого 32 года назад убил египтянином в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание «Детали».

Ранее председатель Оцма Иугедит публично восхищался Кахана, но на сей раз заявил, что не разделяет полностью его мировоззрение. Так, Бен-Гвир сказал, что не поддерживает депортацию всех арабов, за что его освистали.

«Как и большинство из нас, рабби Кахана прошел через многое в своей жизни. В его жизни были годы, различные поступки и вещи, с которыми сегодня я не очень согласен. Не секрет, что сегодня я не раввин Кахане, и я не поддерживаю депортацию всех арабов. Я не буду принимать законы для создания раздельных пляжей, хотя несомненно мы будем работать над тем, чтобы изгнать террористов из страны ради еврейского характера Государства Израиль, ради поселений и еврейской идентичности», – заявил ранее ультраправый политик.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир заявил о двух своих главных инициативах после получения портфеля.