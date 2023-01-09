Стали известны детали визита советника США по нацбезопасности в Израиль

По словам Джейка Салливана, на повестке дня, в частности, будут «угрозы, исходящие от Ирана».

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудит угрозы, исходящие от Ирана, во время поездки в Израиль для встречи с новым правительством страны.

Об этом сам Салливан заявил, выступая перед журналистами во время поездки президента Джо Байдена в Мексику, информирует The Jerusalem Post.

Как отметил советник по нацбезопасности, правительство США ясно дало понять, что ядерное соглашение с Ираном не является приоритетом в данный момент. При этом в Белом доме по-прежнему считают, что дипломатия — это правильный путь для обеспечения того, что Тегеран не получит ядерное оружие.

По словам Салливана, у администрации Байдена будет возможность обсудить этот вопрос с новым израильским правительством.

«Мы будем работать над любыми разногласиями, которые у нас есть по тактике», — сказал чиновник.

Как сообщал Курсор, американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан прибудет в Израиль через 10 дней, то есть 19 января. Салливан должен встретиться с высокопоставленными представителями Израиля.

Также Курсор информировал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал дипломатический визит в Израиль на фоне создания нового правительства и опасений значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.

В конце месяца Энтони Блинкен прибудет в Израиль для встречи с Нетаниягу на фоне опасений Белого дома по поводу значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.