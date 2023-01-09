Стали известны детали визита советника США по нацбезопасности в Израиль

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудит угрозы, исходящие от Ирана, во время поездки в Израиль для встречи с новым правительством страны.
Об этом сам Салливан заявил, выступая перед журналистами во время поездки президента Джо Байдена в Мексику, информирует The Jerusalem Post.
Как отметил советник по нацбезопасности, правительство США ясно дало понять, что ядерное соглашение с Ираном не является приоритетом в данный момент. При этом в Белом доме по-прежнему считают, что дипломатия — это правильный путь для обеспечения того, что Тегеран не получит ядерное оружие.
По словам Салливана, у администрации Байдена будет возможность обсудить этот вопрос с новым израильским правительством.
«Мы будем работать над любыми разногласиями, которые у нас есть по тактике», — сказал чиновник.
Как сообщал Курсор, американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан прибудет в Израиль через 10 дней, то есть 19 января. Салливан должен встретиться с высокопоставленными представителями Израиля.
Также Курсор информировал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал дипломатический визит в Израиль на фоне создания нового правительства и опасений значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.
В конце месяца Энтони Блинкен прибудет в Израиль для встречи с Нетаниягу на фоне опасений Белого дома по поводу значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.