Госсекретарь США встретится с Нетаниягу

Белый дом заявил о приверженности решению о создании двух государств и выступает против любой политики, которая может поставить его под угрозу

Госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал дипломатический визит в Израиль на фоне создания нового правительства и опасений значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.

Об этом сообщает kikar.

В конце месяца Энтони Блинкен прибудет в Израиль для встречи с Нетаниягу на фоне опасений Белого дома по поводу значительных шагов Израиля в отношении палестинцев.

Хотя восхождение министра Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору прошло без лишних беспорядков, но многие страны, включая США, не намерены с этим мириться и допустить эскалации конфликта в регионе.

Еще до визита Блинкена, в ближайшие десять дней в Израиль прибудет советник по национальной безопасности Джейк Салливан для проведения политических переговоров с Нетаниягу и новыми министрами. США намерены поднять с Израилем темы: Иран, палестинцы, война в Украине, международные организации и попытки палестинцев подать на Израиль в Международный суд в Гааге.

Госсекретарь США Блинкен и новый министр иностранных дел Эли Коэн уже разговаривали на прошлой неделе. Блинкен поздравил министра иностранных дел с вступлением в должность и подтвердил «бескомпромиссную приверженность Соединенных Штатов безопасности и процветанию Государства Израиль». Однако при этом он отметил, что администрация Байдена также привержена решению о создании двух государств и выступает против любой политики, которая может поставить его под угрозу.

Ранее Курсор писал, что драма окончена: в США избрали спикера Палаты представителей.

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