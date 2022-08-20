Стали известны подробности нападений иранцев на израильтян в Турции

После смертей в Тегеране высокопоставленных боевиков КСИР силы безопасности предупреждали о готовящихся нападениях в Турции на граждан Израиля.

Бывший высокопоставленный член КСИР Джавад Гафари возглавлял несостоявшуюся операцию по нападениям иранцев на израильтян в Турции.

Об этом сообщил Иранский оппозиционный сайт «Иран Интернэшнл».

Нападения на израильтян описываются как «цепочка неудач», которая привела к провалу иранских усилий в Турции в последние месяцы. К одной из многих ошибок относят использование неопытных новичков в попытке навредить дипломату и израильским женщинам в Стамбуле.

Стали известны подробности, что операцией руководил бывший высокопоставленный член КСИР, который был переведен со своего поста в прошлом году на фоне сообщений, что он создал настоящий хаос для режима Асада и «чрезмерно подрывал суверенитет Сирии».

Гафари считался одним из самых высокопоставленных иранских чиновников, которые работали на службе КСИР в Сирии с начала там гражданской войны в 2011 году, и считался представителем иранского движения, а в последние годы сильно угрожал Израилю.

С окончанием должности Гафари в Сирии и сообщением, что он был «смещен» из-за его подорванной репутации как руководителя в стране, многие усомнились в его надежности, а также способности сирийского президента Асада влиять на такие высокопоставленные назначения в КСИР. При этом после завершения своих обязанностей Гафари был повышен в должности до заместителя командира подразделения специальных операций разведывательной организации в КСИР, в рамках которой он был назначен командующим операцией по причинению вреда жизням израильтян в Турции.

Гафари с сомнительным прозвищем «Молочный мясник», возглавил операцию по нападению на израильтян в Турции на фоне серии убийств и загадочных смертей боевиков КСИР в Иране.

Эта операция в конечном итоге потерпела неудачу, а бывший высокопоставленный член КСИР заявил, что руководство Гафари и его неудача вызвали всеобщий гнев против него в Тегеране, что в конечном итоге привело к отстранению его от должности.

Ранее «Курсор» сообщал про предотвращенные теракты против израильтян в Турции.

Напомним, также мы писали, что КСИР заявил о разоблачении в Иране «израильской шпионской сети».