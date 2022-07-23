КСИР заявил о разоблачении в Иране «израильской шпионской сети»

Об обнаружении и ликвидации организованной на территории Ирана шпионской сети доложили боевики КСИРа. Они якобы обнаружили и конфисковали взрывчатые вещества, подготовленные для террористических операций.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о выявлении и захвате израильской шпионской сети, работавшей на территории Ирана, сообщило в субботу вечером иранское издание со ссылкой на Министерство информации Исламской Республики.

В сообщении утверждается, что сеть действовала в непосредственном контакте с Моссадом и планировала осуществить в Иране «беспрецедентные акты саботажа и террористические операции».

В своем докладе КСИР отчитался, что предполагаемые израильские шпионы проникли на территорию Ирана через автономный курдский регион Ирака. Они якобы сотрудничали с Народной организацией моджахедов Ирана, боевой политической группировкой, выступающей против правления верховного лидера Али Хаменеи.

Иранская газета написала, что стало известно местонахождение всего коммуникационного оборудования шпионов. Оно было конфисковано вместе с «самыми мощными взрывчатыми веществами». КСИР продолжает операцию и расследует внутренние или внешние связи с предполагаемой шпионской сетью.

«Курсор» писал, что Иран заплатил 35 тыс. долларов агентам за убийства израильтян в Стамбуле. Турецкие СМИ опубликовали новые подробности предполагаемой иранской попытки убить израильтян в Стамбуле в прошлом месяце.

Также мы информировали, что возникла контругроза Израилю со стороны Ирана — экс-начальник разведки ЦАХАЛа. Экс-начальник разведки ЦАХАЛа Тамир Хейман заявил, что Иран хочет, чтобы Израиль чувствовал угрозу.