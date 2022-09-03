Участникам демонстраций против Нетаниягу разбили головы камнем

Члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвой нападение молодого поколения.

Это произошло вечером 3 сентября, в субботу, возле моста Ришоним. Судя по опубликованным видео, группа подростков приблизилась к митингующим и начала их оскорблять.

Об этом сообщает издание «Детали«.

По словам демонстрантов, четверо молодых людей приехали на внедорожнике, который они припарковали с нарушением правил дорожного движения. Между участниками акции протеста и молодежью возник словесный конфликт, который закончился насилием в виде бросков в демонстрантов камней.

«Нас начали ругать – проститутки, вон отсюда, гнилые леваки, только Биби», – поделился один из протестантов.

Нападавшим удалось скрыться до прибытия правоохранителей, которые уже расследуют этот инцидент. Пострадавшим, получившим нетяжелые травмы, оказали помощь на месте.

אלימות נגד מפגינים הערב בנס ציונה.

אחד המפגינים מתאר מה קרה pic.twitter.com/ZUsbUAL8IW — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) September 3, 2022

אחת הסלעים בה הם השתמשו הפורעים @GONENB1 @ishayhadas pic.twitter.com/aZL2LedEll — Henry Saltzman — Saving Israel and democracy (@henrysaltzman) September 3, 2022

Ранее мы рассказывали, что в Чехии 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Также они требовали диалога с *рф.

Также «Курсор» сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.

Кроме этого, недавно стало известно, что участвующих в забастовке учителей оштрафуют.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!