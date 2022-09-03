Участникам демонстраций против Нетаниягу разбили головы камнем

22:25, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвой нападение молодого поколения.

Это произошло вечером 3 сентября, в субботу, возле моста Ришоним. Судя по опубликованным видео, группа подростков приблизилась к митингующим и начала их оскорблять.

Об этом сообщает издание «Детали«.

По словам демонстрантов, четверо молодых людей приехали на внедорожнике, который они припарковали с нарушением правил дорожного движения. Между участниками акции протеста и молодежью возник словесный конфликт, который закончился насилием в виде бросков в демонстрантов камней.

«Нас начали ругать – проститутки, вон отсюда, гнилые леваки, только Биби», – поделился один из протестантов.

Нападавшим удалось скрыться до прибытия правоохранителей, которые уже расследуют этот инцидент. Пострадавшим, получившим нетяжелые травмы, оказали помощь на месте.

Ранее мы рассказывали, что в Чехии 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Также они требовали диалога с *рф.

Также «Курсор» сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.

Кроме этого, недавно стало известно, что участвующих в забастовке учителей оштрафуют.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Рами Мадрих
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