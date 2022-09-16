Стало известно, как Саар планирует решить проблему торговли людьми в Израиле

В министерстве юстиции заявили, что их план, если он будет одобрен, предоставит правительству Израиля инструменты для борьбы с торговлей людьми.

В воскресенье министр юстиции Гидеон Саар вынесет на голосование закон, направленный на координацию различных ветвей власти в борьбе с торговлей людьми в Израиле.

План минюста, в случае его одобрения кабинетом министров, даст правительству Израиля инструменты для борьбы с новыми явлениями, связанными с торговлей людьми, говорится в заявлении министерства.

К ним относятся применение насилия, эксплуатация и лишение свободы как несовершеннолетних, так и взрослых посредством рабства.

В рамках законопроекта, представленного Сааром, будут изменены и улучшены протоколы защиты жертв преступлений подобного рода, говорится в сообщении. Кроме того, будет изменен и механизм признания таких потерпевших.

В прошлом году государство признало 10 иностранных студентов, прибывших в Израиль для прохождения стажировки в сельскохозяйственном секторе, жертвами торговли людьми.

Законопроект обещает улучшить правоприменение и осведомленность о преступлениях, совершенных в киберпространстве.

В заявлении также отмечается, что одной из целей законопроекта является расширение сотрудничества между израильскими и международными правоохранительными органами.

Ранее Курсор писал, что министр юстиции Гидеон Саар выступил с критикой партии «Ликуд», заявив, что она «полностью политизирует» судебную систему.