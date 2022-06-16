Стало известно, когда снимут предупреждение о поездках в Турцию

Израильское предупреждение против поездок граждан в Турцию, как сообщается, будет действовать до тех пор, пока не будет поймана иранская террористическая ячейка.
Израильские власти в понедельник призвали граждан немедленно покинуть Стамбул и пересмотреть вопрос о поездках в другие районы Турции, предупредив, что иранские агенты готовы похитить или убить там израильтян, поскольку Тегеран стремится отомстить за убийство офицеров, в котором обвиняют Израиль.
Позднее Совет национальной безопасности повысил уровень предупреждения до 4 — наивысшего, при котором израильтянам недвусмысленно говорят не посещать тот или иной район и покинуть его, если они уже там находятся. К странам с уровнем предупреждения «высокая угроза» 4 относятся Ирак, Йемен, Афганистан и Иран.
Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.