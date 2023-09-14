Стало известно, когда в Ашкелоне откроется "самое глубокое искусственное озеро в Израиле"

Строительство долгожданного водоема длилось несколько лет.

Открытие парка "Эко-спорт" в Ашкелоне вокруг нового водохранилища, созданного на основе предыдущего зимнего дождевого пруда, запланировано на праздник Суккот.

Об этом сообщает "Новости Израиля".

Реализация этого крупного проекта обошлась в 120 миллионов шекелей и заняла несколько лет. В муниципалитете Ашкелона полагают, что новое водохранилище, которое является одним из самых больших и самых глубоких в Израиле, станет не только популярным местом для отдыха местных жителей, но и сильным туристическим привлечением.

Представители муниципалитета сообщили журналистам, что насосы и фильтры для очистки воды в жаркие летние месяцы были приобретены в Италии. Они также станут туристической достопримечательностью, поскольку специальное помещение для них было создано таким образом, чтобы посетители могли наблюдать за работой этих удивительных технических устройств.

На территории парка "Эко-спорт" будут функционировать кафе, спортивные, образовательные и детские площадки, а также места для пикников, беговые и велосипедные дорожки - все, что необходимо для семейного отдыха различных уровней активности. Здесь посетители смогут наслаждаться открытым пространством, проводить время с семьей и друзьями, заниматься спортом и активными играми.

Напомним, в минэкологии назвали город, в котором самые чистые пляжи.