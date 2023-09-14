В минэкологии назвали город, в котором самые чистые пляжи

Отдыхать на них можно, не опасаясь за свое здоровье.

В соответствии с опубликованным министерством охраны окружающей среды индексом чистоты пляжей Израиля, летний сезон 2023 года характеризовался более высоким уровнем загрязнения пляжей по сравнению с предыдущим годом.

Об этом пишет "Детали".

Согласно данным министерства, только 71,2% бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90% пляжей. Особенно хорошую оценку за свои пляжи получил город Бат-Ям.

С июля 2023 года министерство охраны окружающей среды сотрудничает с местными властями населенных пунктов с пляжами для поддержания чистоты. Были проведены совместные рейды инспекторов министерства и полиции. Люди, выбрасывающие мусор на пляже, могут быть оштрафованы на сумму до 750 шекелей. В рамках программы "Чистый пляж" было выписано 3103 штрафа, включая 954 штрафа за мусор.

Программа "Чистые пляжи" существует уже 18 лет и ее целью является обеспечение чистоты 85% израильских пляжей в течение 70% времени года. На период с 2021 по 2024 год министерство выделило местным властям сумму в 26 463 253 шекеля на очистку пляжей. Также было выделено 6 миллионов шекелей на инфраструктуру для сбора мусора на "диких" пляжах.

Напомним, минздрав запретил купание в нескольких водоемах на севере страны.