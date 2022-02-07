Стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией

Главы корпораций, активисты мэры и даже родственники премьер-министра — все они были мишенью полиции, которая установила на их телефоны программное обеспечение для наблюдения и получила личную информацию.

Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Об этом сообщает Calcalist.

Аналитики полицейского подразделения, которые выполняли приказы о незаконном отслеживании протестующих, сказали, что цель состояла в том, чтобы собрать разведданные на раннем этапе из-за «страха нанести ущерб общественному порядку». Сбор разведывательной информации (и важно подчеркнуть, что она не служит доказательством в суде) осуществлялся под руководством бывшего комиссара СОБ и заместителя начальника штаба Рони Альшейха.

Начальники утверждали, что им нужна заблаговременная информация о различных происшествиях. Только так они смогут предотвратить, например, блокирование крупных перекрестков в час пик или превращение демонстраций в насилие. Ограничения были сняты, и они захотели знать все возможное: где будет проходить демонстрация, что планируется во время нее, кто на нее придет, сколько людей будет присутствовать и какие перекрестки могут быть перекрыты. Подразделение подготовило оперативный план для каждой демонстрации, а их лидеры были нанесены на карту, «чтобы не было сюрпризов».

Программное обеспечение также было установлено на телефоны организаторов демонстраций эфиопов в Израиле, протестовавших — как это ни парадоксально — против отношения к ним полиции. Даже протест матерей, уезжающих из Эфиопии на перекрестке Азриэли в 2019 году, настолько обеспокоил полицию, что они подключили ПО Пегас на телефоны его участников. И такое же ПО для слежки было установлено и на телефоны поселенцев в Иудее и Самарии в районе эвакуации аванпостов.

Пегас извлекал неограниченное количество информации из мобильных устройств. Иногда она остается в цифровом формате, иногда распечатывается и хранится в «целевом файле». Вся жизнь гражданских лиц — частные тайны, экономическая, личная и социальная информация — была выставлена ​​на обозрение полиции. Без присмотра и без контроля.

Телеграм-канал HebrewOneBlog поделился списком людей, за которыми проводилась слежка.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО.

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