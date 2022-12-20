Стало известно, на какие профессии в Израиле снижается спрос

В ноябре 2022 года было открыто на 4 тысячи меньше вакансий, чем в октябре.

Спрос на работников в Израиле снижается – но остается относительно высоким по сравнению с доковидным уровнем. В прошлом месяце было открыто около 141 тысячи вакансий, на 4 тысячи меньше, чем в октябре.

Такие данные опубликовало Центральное статистическое бюро.

Лишь около 4,49% рабочих мест в экономике было вакантно в ноябре этого года. В октябре этот показатель составлял 4,62%. Его пик – 5% — пришелся на февраль 2022 года.

Из-за волны увольнений в хайтеке в сентябре-ноябре текущего года спрос на программистов снизился на 9% по сравнению с августом-октябрем. Было открыто всего 7749 вакансий для разработчиков ПО.

Спрос на программистов падал на протяжении всего второго полугодия. Если сравнить август-октябрь с мартом-маем, вакансий для программистов стало на 37% меньше. То есть, за полгода, спрос на таких специалистов снизился в сумме примерно на 40%.

Также резко снизилось число вакансий для поваров и рабочих строительных специальностей. Спрос на эти профессии упал в сентябре-ноябре на 15%.

На 12% снизилось число вакансий для охранников, на 8% — для инженеров (включая программистов). Водители и работники по уходу – те немногие профессии, связанные с физическим трудом, спрос на которые чуть-чуть вырос.

«Курсор» писал ранее, что в прошлом месяце, согласно данным, уровень безработицы в Израиле снизился, по сравнению с октябрем, и составил 4,1 процент (181 100).