В ЦСБ рассказали, какая сейчас в Израиле ситуация с уровнем безработицы

В прошлом месяце, согласно данным, уровень безработицы в Израиле снизился, по сравнению с октябрем, и составил 4,1 процент (181 100).

Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.

В ноябре 2022 года количество занятых лиц выросло с 60,3 процентов до 60,6 процентов. При этом, общее число неработающих израильтян, в частности тех, кто перестал искать работу или временно ее лишился, увеличилось до 237,5 тысячи человек (до 5,4 процента).

В ЦСБ также отмечают некоторое увеличение числа людей, которые отчаялись найти место работы, то есть тех, кто на протяжение 12 месяцев искал источник дохода, а и июля 2022 года прекратил это делать из-за разных причин, возможно, из-за отсутствия опыта.

Согласно данным, количество таких отчаявшихся лиц с временно прекратившими работу составило в ноябре 198,9 тысячи, что на 1100 человек больше, по сравнению с октябрем прошлого года.

«Курсор» писала ранее, что на фоне непрекращающейся бури увольнений в сфере высоких технологий в Израиле гигант компьютерной индустрии Intel Israel также уволил десятки сотрудников за последние несколько недель.

Еще мы писали, что представители Sodastream – крупнейшего израильского производителя и дистрибьютора аппаратов для приготовления газированного напитка объявили, что уволят с завода, расположенного в поселке Лаавим, 120 своих сотрудников.