Стало известно, на сколько возросло еврейское население в мире

Наши земляки проживают в 80 странах мира.

По данным Еврейского агентства, опубликованным перед празднованием Рош ха-Шана, мировое еврейское население увеличилось до 15,7 миллиона человек за последний год. При этом, число, проживающих в Израиле, достигло 7,2 миллиона человек.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Информация показывает, что за прошлый год еврейское население во всем мире увеличилось примерно на 100 000 человек. Доля Израиля составляет около 46 процентов от всего еврейского населения, как и в предыдущем году. При этом 8,5 миллиона человек проживают во внешних общинах диаспоры.

После Израиля второе место по численности еврейского населения занимают Соединенные Штаты - около 6,3 миллиона человек. В следующих 10 странах по численности еврейского населения входят Франция (440 000), Канада (398 000), Великобритания (312 000), Аргентина (171 000), Россия (132 000), Германия (125 000), Австралия (117 200) и Бразилия (90 000). Данные основаны на оценках профессора Серджио Делла Перголы из Еврейского университета в Иерусалиме.

Еврейское агентство также сообщает, что около 27 000 евреев проживает в странах с мусульманским большинством: 14 200 в Турции, 9 100 в Иране, 2 100 в Марокко, 1 000 в Тунисе и 500 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего в мире существует 80 стран с еврейским населением от 100 до 10 000 человек.

Ранее мы писали, сколько человек сейчас живет в Израиле и какая часть населения довольна своей жизнью.