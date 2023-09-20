Стало известно, на сколько выросло количество вакансий в Израиле за последний месяц

Статистика показала, какая обстоят дела на рынке труда.

В августе Центральное статистическое бюро опубликовало данные о безработице, и они показали положительную динамику. Количество безработных почти не изменилось, составив 155 900 человек по сравнению с 155 500 в июле.

Об этом пишет "Новости Израиля".

При сезонной корректировке, связанной со школьными каникулами, безработица даже снизилась с 3,4% до 3,1% в августе.

Также стоит отметить положительное направление на рынке труда в виде увеличения числа вакансий. В августе было зарегистрировано 119 000 вакансий, что на 1300 больше, чем в июле. Доля вакансий составила 3,74%, что незначительно выше июльского показателя 3,73%.

Эта тенденция означает прекращение сокращения доли вакансий, начавшегося в сентябре 2022 года. Стоит вспомнить, что в августе 2022 года, на пике после пандемии, число вакантных мест составляло 157 000 и доля составляла 5,02%.

В августе отмечается улучшение ситуации в секторе высоких технологий и промышленности - двигателях израильской экономики. Вакансии для инженеров увеличились на 3%, а для программистов - на 1%.

Хотя в сравнении с прошлым годом эти цифры невелики: в начале 2020 года было более 14 000 вакансий для программистов, а сейчас всего 5,5 тысячи.

Ранее мы сообщали, что в Израиле резко увеличилось количество безработных учителей и воспитательниц. Так, количество безработных учителей и воспитательниц в детских садах выросло почти на 137 процентов.