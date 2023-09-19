В Израиле резко увеличилось количество безработных учителей и воспитательниц

Число соискателей работы в августе составило около 170 тысяч.

Служба занятости Израиля опубликовала обновленные данные, согласно которым, по состоянию на август, количество безработных учителей и воспитательниц в детских садах выросло почти на 137 процентов.

Об этом сообщает издание "Детали".

По сравнению с прошлым месяцев в нашей стране число соискателей снизилось на 0,4 процента и сейчас составляет около 170 тысяч. Но самая беспокойная ситуация возникла в сфере преподавания. Среди нянь и помощников учителей соискателей увечилось на 82,5 процента, среди других специальностей в этой области рост количества безработных составил 67,2 процента.

В сфере хайтека в последний месяц лета сложилась довольно смешанная ситуация, потому что с одной стороны количество соискателей в сфере разработчиков ПО и аналитиков приложений упало на 0,6 процента, а с другой - на 2,9 процента увеличилось количество безработных среди специалистов по поддержке и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий.

"Курсор" писал ранее, что в июне текущего года в Израиле средняя заработная плата наемных работников поднялась на 6 процентов по сравнению с маем, хотя с учетом инфляции она выросла всего на 1,8 процента. Самый высокий доход, как и прежде, фиксируется у работников хайтека.

Еще мы писали, что в летние месяцы текущего года, в Израиле было зафиксировано 16 тысяч уволенных, что на 1,3 процента больше, по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

Напомним, что Израиль принял решение отказаться от увеличения количества палестинских рабочих из сектора Газы. В то же время, ведутся работы по расширению категорий работников из Иудеи и Самарии.