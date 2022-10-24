Стало известно, насколько увеличились расходы израильских студентов

Всеизраильский профсоюз студентов провел опрос, результаты которого показали, что ежемесячные расходы учащихся выросли, по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает издание News.walla.

В Израиле на 1,6 процента выросло количество студентов, но бороться с дороговизной жизни в стране им становится все труднее. Как показал опрос, в котором приняли участие 14 тысяч студентов, расходы на жилье в 2022 году выросли на 10 процентов (до 2 731 шекеля).

Общие ежемесячные расходы студентов, которые не живут с родителями, увеличились до 5 980 шекелей, при этом их средний доход составляет всего 4 967 шекелей.

43 процента опрошенных студентов рассказали, что родители оказывают им финансовую поддержку в размере около 2 тысяч шекелей ежемесячно, что на 14% больше, по сравнению с 2021 годом.

Опрос также показал, что более пятой части учащихся вузов пришлось взять кредит во время учебы, две трети из них — на сумму более 15 000 шекелей.

Большая часть студентов (около 85 процентов), чтобы поддерживать свое финансовое положение, начали работать во время учебы, а это на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Среди тех, кто не работает, 72 процента объяснили, что учеба не позволяет им этого делать. Около трети учащихся по-прежнему живут с родителями, а 46 процентов снимают квартиру.

«Курсор» писал ранее, что Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.