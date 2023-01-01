Стало известно, о чем Нетаниягу просил Зеленского накануне голосования в ООН

«Нетаниягу разговаривал с президентом Зеленским, и Украина, которая ранее голосовала за антиизраильскую резолюцию, на этот раз не участвовала в голосовании», — прокомментировали в офисе премьер-министра.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером попросил Украину проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН. В этой резолюции ООН призывает Международный суд вынести юридическое заключение о последствиях «израильской оккупации палестинских территорий».

Об этом сообщает Axios.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию поздно вечером в пятницу, 87 стран проголосовали за, 24 страны проголосовали против, а 53 страны воздержались. По этой резолюции Международный суд подготовит консультативное заключение об израильской оккупации Иудеи и Самарии. Ожидается, что этот процесс, который может занять от одного до двух лет.

Общая картина: Украина проголосовала за резолюцию во время предыдущего голосования несколько недель назад в комитете ООН, но не присутствовала на пятничном голосовании Генеральной Ассамблеи, «чтобы дать шанс отношениям с Нетаниягу», заявил украинский чиновник.

Нетаниягу, который в четверг был приведен к присяге в качестве премьер-министра, позвонил Зеленскому в рамках серии телефонных разговоров с лидерами некоторых стран, ранее голосовавших за резолюцию. Израиль хотел, чтобы Украина изменила свой голос и выступила против резолюции или, по крайней мере, воздержалась.

Во время разговора с Нетаниягу Зеленский, по информации украинского чиновника, заявил, что в обмен на голосование против резолюции или воздержание хочет услышать, как новое правительство Израиля изменит свою политику и предоставит Украине системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников иранского производства.

Нетаниягу ничего не обещал, но сказал, что готов обсудить просьбы Зеленского в будущем. В итоге Зеленский он дал указание послу Украины в ООН не присутствовать на голосовании.

Офис Нетаниягу прокомментировал: «Премьер-министр Нетаниягу разговаривал с президентом Зеленским, и Украина, которая ранее голосовала за антиизраильскую резолюцию, на этот раз не участвовала в голосовании. В остальном мы не будем комментировать дипломатические разговоры».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Зеленский пообщались накануне Нового года.