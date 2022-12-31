Нетаниягу и Зеленский пообщались накануне Нового года: о чем шла речь

Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество — в частности, в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 декабря, провели двусторонний разговор.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Украинского государства.

По его словам, он «лично поздравил» Нетаниягу со вступлением в должность.

I congratulated @netanyahu on taking office as @IsraeliPM. We discussed bilateral cooperation between our states, including in the security sphere and interaction on international platforms. We also touched on the implementation of the UA peace formula. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский призвал назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу сделать все, что в его силах, чтобы спасти как можно больше украинцев.

Украинский лидер сказал, что разговаривал с Нетаниягу после недавних выборов в Израиле и сказал ему, что Украине нужны системы ПВО для защиты от атак беспилотников.

Зеленский сказал, что более 550 иранских беспилотников были использованы в атаках на его страну, и сказал, что Нетаниягу должен выбирать между своими отношениями с президентом рф* путиным и историческими связями его страны с Украиной.

«Он, безусловно, может помочь нам с системами ПВО, — сказал Зеленский. — Если он просто хочет сохранить свои личные отношения с президентом путиным, то, конечно, он может продолжать делать то, что делал. Но если он хочет сохранить исторические отношения между Израилем и украинским народом, я думаю, вы должны сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей».

Также Курсор писал о том, что Украина стала более активно сотрудничать с Израилем после того, как появились неопровержимые доказательства использования рф в войне против Украины иранских дронов-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!