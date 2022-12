Нетаниягу и Зеленский пообщались накануне Нового года: о чем шла речь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 декабря, провели двусторонний разговор.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Украинского государства.

По его словам, он «лично поздравил» Нетаниягу со вступлением в должность.

I congratulated @netanyahu on taking office as @IsraeliPM. We discussed bilateral cooperation between our states, including in the security sphere and interaction on international platforms. We also touched on the implementation of the UA peace formula.

