Опрос показал, сколько израильтян доверяют Верховному суду

Только 13 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Опрос общественного мнения, который был проведен профессором Камилем Фуксом, показал, сколько израильтян доверяют решениям, принятым Верховным судом Справедливости (БАГАЦем).

Данные "13 канала" опубликовало издание News.israelinfo.

Результаты опроса показали, что большинство наших граждан (68 процентов) выражают большое или умеренное доверие Верховному суду, а вот 28 процентов респондентов ответили, что не доверяют.

При этом, 50 процентов израильтян выразили мнение, что судьи должны принять поданные против Закона "Об ограничении действия принципа разумности" петиции и отменить законопроект. 37 процентов считают, что судьи не должны вмешиваться, а 13 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос.

"Курсор" писал ранее, что во вторник вечером, 12 сентября, около 22 часов, завершилось заседание Высшего суда справедливости (БАГАЦа), на котором судейская коллегия обсуждала ходатайство об отмене Закона об изменении "принципа разумности". БАГАЦ заявил, что предоставляет истцам и ответчикам три недели на то, чтобы предоставить аргументы, которые они не успели озвучить во время заседания, в письменной форме.

Еще мы писали, что в преддверии заседания Высшего суда, представители компании "Лазар мехкарим" провели новый опрос, результаты которого показали, сколько израильтян придерживаются мнения, что правительство должно подчиняться решению БАГАЦа.

Напомним, что в БАГАЦе вынесли временный запрет на программу продовольственных талонов, которую разработало министерство внутренних дел.