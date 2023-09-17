Стало известно о странном криминальном инциденте, произошедшем в тель-авивском районе Кфар-Шалем

Все происходило несколько дней назад.

В тель-авивском районе Кфар-Шалем грабитель в мотоциклетном шлеме ворвался ночью в небольшой круглосуточный магазин и с криками, что у него пистолет, потребовал у продавца всю наличность. Таким образом он заполучил 650 шекелей и скрылся с места преступления на белом электровелосипеде.

Об этом пишут "Детали".

Продавец описал полиции необычно яркую одежду преступника. Правоохранительным органам понадобилось меньше часа, чтобы выйти на преступника. Выяснилось, что он проживает в соседнем районе Ха-Тиква. Услышав голоса полицейских за дверью, когда те к нему постучались, грабитель немедленно снял с себя всю одежду, и, оставшись в одних трусах, спрятался под большим обеденным столом на кухне. Дверь в итоге открыл один из соседей преступника по квартире.

Полицейские достали мужчину из-под стола и он заявил, что прятался от них, поскольку собирался употребить наркотики. Тогда ему показали снимки с камер наблюдения, где он был в той самой одежде, разбросанной по комнате, но преступник уверенно заявил, что это не он, а потом и вовсе замолчал.

Однако позже на одежде были обнаружены следы ДНК грабителя. Также соседи по квартире опознали тот самый белый велосипед, чем подкрепили версию стражей порядка.

Ранее "Курсор" писал о том, что грабитель ворвался в салон красоты и был шокирован реакцией посетителей. Попытку ограбления потенциальные жертвы проигнорировали, с интересом рассматривая преступника.