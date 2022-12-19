Стало известно, почему помощников Нетаниягу отправили на детектор лжи – СМИ

Журналисты назвали причину, из-за которой помощников Биньямина Нетаниягу могли отправить на проверку детектором лжи.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Примерно неделю назад журналисты опубликовали разговор Сары Нетаньяху с депутатом Кнессета Галит Дистель Атбарян, в которой Нетаниягу обвинила Дистель в причастности ее сына Яира к отказу принять пост министра. Семью Нетаниягу возмутила эта публикация.

Несколько недель назад депутат Кнессета Тали Готтлиб публично заявила, что двое близких советников Нетаниягу, Цахи Браверман и Икки Коэн, вошли в ее кабинет перед инаугурационной речью и попросили передать «поздравления». После этого появилась информация, что двоих отправили на полиграф, но, по словам представителей «Ликуда», тогда такая проверка не проводилась.

Сегодня вечером (в понедельник) было объявлено, что советник Нетаниягу Браверман напал на членов Кнессета Тали Готтлиб и Галит Дистель и заявил, что они неблагодарные, и что он прошел полиграф и, по его словам, они должны пройти проверку.

«Цахи Браверман, я тебе что-то должна, а я не знала об этом?? Я слышал в СМИ сегодня вечером, что вы назвали меня (и Галит) неблагодарными. К вашему сведению, меня избрали на предварительных выборах, через что вы бы никогда не прошли. Женоненавистнический шовинист. Вы прошли полиграф? Покажи его мне», – написала депутат Кнессета Тали Готтлиб.

«Курсор» сообщал, что Лапид призвал Нетаниягу не читать ему нотации.