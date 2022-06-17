Стало известно, почему в Израиле дорожает хлеб

Дискуссии о ценах на хлеб в последнее время не раз оказывалась в центре внимания общественности.

Несмотря на контроль над ценами на хлеб, пекарни находят способ, чтобы заставить израильтян заплатить больше, а политики проводят реформы по снижению цен на ананасы и ягоды, а не на самые необходимые продукты питания для покупателей.

Об этом сообщает Walla.

В Израиле рынок хлебобулочных изделий демонстрирует значительную централизацию, хотя правительственные дебаты рисуют картину по-другому. Рынок управляется тремя основными пекарнями: Angel, Deganit и Berman, на долю которых приходится более 90% всего рынка. Также на рынке присутствуют более мелкими пекарнями, некоторые из которых старые, такие как Доктор Марк, Агами, Барон, Давидович и другие.

Пекарня Angel Bakery, на долю которой приходится более 50% доли этого рынка, в течение многих лет представляла отчеты о производственных потерях и обвиняла Министерство финансов в том, что продукция, находящаяся под надзором государства, привела к убыткам.

При этом контролируемая продукция за последние 10 лет подорожала только чуть более чем на 10%, то весь хлебный сегмент подорожал намного гораздо больше.

Министр экономики Орна Барбибай не допустила подорожания хлебобулочных изделий, которые находятся под надзором. Однако пекарни нашли креативное и даже легальное решение, которое позволяет им немного зарабатывать за счет населения. Пекарни просто взяли и увеличили размер продукции.

Для того, чтобы понять логику, необходимо понять механизм расчета контролируемых продуктов: расчет цены контролируемых продуктов, таких как молоко, сыр и яйца, относится к количеству: цена на хлеб устанавливается за 1 грамм хлеба.

Если раньше буханку обычного хлеба весом 750 грамм стоила 7,11 шекеля, то после увеличения пекарнями ее веса до 900 грамм, цена выросла до 8,53 шекеля. Получается, что теперь разница составляет 20% в ущерб потребителю.

Стоит отметить, что стоимость производства, упаковки и транспортировки буханки хлеба весом 650 грамм почти такая же, как и для буханки весом 650 грамм. Выходит, что хлебопекарни повышают стоимость на свою продукцию, но при этом не нарушают закон, а разницу в стоимости платят самые незащищенные слои населения.

В Израиле оборот рынка хлебобулочных изделий составляет около 1,5 млрд шекелей ежегодно.

Ранее Курсор писал, что ЦСБ опубликовал впечатляющие данные о производстве и потреблении молока и меда в Израиле. Центральное статистическое бюро заявило, что общий надой молока в 2021 года достиг отметки примерно в 1,615 миллиона литров. Это на 0,6 процента больше, чем в 2020 году.

Курсор также сообщал, что на известного израильского производителя молока подали в суд. Окружной суд Иерусалима утвердил коллективный иск против компании «Тнува». Потребители заявили, что известный производитель молока вводит их в заблуждение маркировкой о дате, до которой нужно употребить продукт.