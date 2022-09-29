Стало известно, подешевеет ли для израильтян бензин в октябре

Самой низкой за последние 15 лет цена бензина в стране была в мае 2020 года, в разгар эпидемии коронавирусной инфекции.

Министерство энергетики Израиля сообщает, что в следующем месяце стоимость бензина в стране не изменится по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщает издание «НЭП».

По состоянию на 1 октября цена за литр бензина с октановым числом 95 на станциях АЗС с самообслуживанием составит не более 6,37 шекеля (включая НДС).

Снижение цен на топливо не состоится из-за повышения курса доллара и сокращением скидки акцизного налога.

Известно, что после проверки, которую провел юридический советник правительства относительно законности снижения акцизного налога в предвыборный период, установлена формула. Согласно ей размер снижения налога на бензин меняется в зависимости от цен на топливо.

Если цена за литр будет больше 6,5 шекеля, то акцизный налог снизится на 1 шекель. Если цена будет в диапазоне 6,15-6,25 шекеля, налог снизится на 0,76 шекеля за один литр. А если стоимость будет меньше 6,15 шекелей, то акцизный налог упадет только на 0,5 шекеля.

Эксперты отметили, что в сентябре, ввиду дополнительного снижения цен на нефть, скидка снизилась с 89 до 79 агор за литр, из-за чего стоимость бензина осталась на прежнем уровне.

«Курсор» писал ранее, что после окончания праздников в Израиле ожидается увеличение цен на продукты, оно может составить от 10 до 20 процентов. Об этом заявили не только импортеры, но и производители.