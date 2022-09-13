Новый рост цен: крупнейшие импортеры предупредили о скором подорожании продуктов

Основные израильские импортеры заявили об очередной волне подорожаний.
Об этом сообщил.
Крупнейшие импортеры продуктов питания, Unilever и Diplomat, предупредили о грядущей повышении цен.
Кроме того, производитель молочной продукции Тара также сообщил, что после праздников планирует поднять цены на 5-20%.
Ранее Курсор информировал, как сэкономить на электроэнергии: новый метод расчетов. Возможность экономить до 10-20% на счетах за электричество реальна. Для этого нужно установить интеллектуальный счетчик и применить дифференцированный метод расчетов.
Также наш сайт писал, что Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в ЕС. Европа нуждается в диверсификации поставок «голубого топлива» на фоне непрекращающейся агрессии россии в Украине и «энергетического шантажа» со стороны кремля.
Напомним, мы сообщали, что суверенный фонд благосостояния Израиля вырос до 2 млрд шекелей. В июне 2022 года Фонд граждан Израиля начал свою работу после того, как собранные им сборы превысили минимум 1 млрд шекелей. Теперь, три месяца спустя, общая сумма сбора приближается к 2 млрд шекелей.
Ранее наш сайт писал, что шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины. В среду шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.
Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.