Новый рост цен: крупнейшие импортеры предупредили о скором подорожании продуктов

После окончания праздников в Израиле ожидается увеличение цен на продукты, оно может составить от 10 до 20 процентов. Об этом заявили не только импортеры, но и производители.

Основные израильские импортеры заявили об очередной волне подорожаний.

Об этом сообщил ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Крупнейшие импортеры продуктов питания, Unilever и Diplomat, предупредили о грядущей повышении цен.

Кроме того, производитель молочной продукции Тара также сообщил, что после праздников планирует поднять цены на 5-20%.

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